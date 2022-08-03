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Bandırma’da uyuşturucu operasyonu: 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Balıkesir’de Bandırma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir ikamette yapılan aramada 1 kilogram kubar esrar ve kenevir bitkisi ele geçirildi.

Asayiş 03.08.2022, 11:34
Bandırma’da uyuşturucu operasyonu: 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Balıkesir’de Bandırma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir ikamette yapılan aramada 1 kilogram kubar esrar ve kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 kilogram kubar esrar, 67 kök kenevir bitkisi ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olaylarla ilgili yakalanan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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