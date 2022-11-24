Bandırma’da trafik denetimleri yapıldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet caddesinde ve İnönü caddelerinde trafik denetimleri yapıldı.

Bandırma Cumhuriyet caddesinde yapılan denetimde emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı ve evrak kontrolleri yapılarak kuralları ihlâl eden araç sürücüleri ve motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulandı. Yapılan denetim sonucunda trafiğe uygun olmayan araçlara da para cezası kesildi. Bandırma Trafik Denetleme Amirliğince Trafik ekipleri bu tür denetimlerin devam edeceği aynı zamanda yayaların güvenle yaya geçitlerini kullanmaları hususunda ve ulaşımlarını sağlayabilmeleri adına çalışmaların ve denetimlerin sürdürüleceği belirtildi.