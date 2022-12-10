Bandırma’da sürücü adayı aracına kundaklama

Balıkesir’in Bandırma ilçesi 600 Evler Mahallesinde bir sürücü kursuna ait minibüste park halindeyken araç içerisinde yangın meydana geldi.

600 Evler Mahallesi adliye sarayı önündeki araç parkında bir sürücü kursuna ait iki araçtan birinde içerisinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine ekiplerin kısa sürede olay yerine gelip müdahalesinden sonra soğutma çalışmaları tamamlandı. Kontrol altına alınan minibüste maddi hasar meydana geldi. Araç içinde yapılan incelemelerde alkol şişeleri ve çakmak gazı kutuları bulunması üzerine polis ekipleri, araç içerisinde şahısların kaldığı ve alkol alındığı şüpheleri üzerine olay ile ilgili soruşturma başlattı.