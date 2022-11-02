Bandırma’da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sözlü tartışmayla başlayan kavga sonucunda bir kişi silah ile yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma 17 Eylül mahallesinde boşandığı eski eşinin kardeşi olan M.D.’nin iş yerine konuşmak için giden G.K. sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada M.D. üzerinde bulunan silahla eski eniştesi olan G.K.’ya rastgele beş el ateş etti. Açılan ateş sonrasında bacağından yaralanan G.K. çevredeki vatandaşların ihbarı sonucunda 112 Acil Sağlık Ekipleri olay yerine gelerek yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı G.K. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. M.D. ateş ettiği silah ile birlikte Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.