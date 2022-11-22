Bandırma’da seyir halindeki tır tarlaya uçtu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır tarlaya devrildi.

Bandırma Balıkesir Yolu Kuşcenneti yakınlarında Aziz C.’nin kullandığı 35 BEK 342 plakalı tır dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu tarlaya devrildi. Kazada yaralanan Aziz C . yaralı olarak sıkıştığı kabinde Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Bandırma Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 ekibiyle Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.