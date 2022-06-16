banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
İstanbul Valiliği’nden
İstanbul Valiliği’nden "Sevinç İnönü" açıklaması
Zincir marketlerde kurbanlık satışı başlıyor
Zincir marketlerde kurbanlık satışı başlıyor

Bandırma’da Kader Kırık cinayeti duruşması eylül ayına ertelendi

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde geçen yıl Temmuz ayında barışmak istediği eşini boğazını keserek öldüren Cüneyt Kırık’ın Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşması 9 Eylül tarihine ertelendi.

Asayiş 16.06.2022, 13:21
Bandırma’da Kader Kırık cinayeti duruşması eylül ayına ertelendi

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde geçen yıl Temmuz ayında barışmak istediği eşini boğazını keserek öldüren Cüneyt Kırık’ın Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşması 9 Eylül tarihine ertelendi.

Kader Kınık, cinayetinin duruşmasına Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Mahkeme heyeti Adli Tıp Kurumu raporlarının ulaşmamasından dolayı duruşmayı 9 Eylül 2022 tarihine erteledi. Olay geçen yıl temmuz ayında Bandırma Levent Mahallesi’nde meydana gelmişti. Kader Kırık, bir yıl önce evlendiği Cüneyt Kırık’tan 5 ay önce boşanmak isteyip ayrı bir eve taşınmıştı. Cüneyt Kırık, barışmak istediği Kader Kırık ile konuşmak için Kader Kırık’ın evine gitmişti. Kader Kırık teklifi reddedince taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Cüneyt Kırık, yanında getirdiği bıçakla Kader Kırık’ın boğazını kesip, cep telefonuyla polisi arayarak kendisini ihbar etmişti. Polis tarafından gözaltına alınan Cüneyt Kırık, tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Yorumlar (0)
27°
açık