“Balyoz kumpası” davası bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlandı

İstinaf Mahkemesi tarafından usulen eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle bozulan "Balyoz kumpası" davasının yeniden görülmesine başlandı. Yeniden görülen davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Baransu’nun Anadolu Adliyesi’nde görülen davası ile kendilerinin gördüğü dava dosyalarının birleştirilmesi için muvafakat istenilmesine karar verdi.

Balyoz Planı davasında kumpas kurulduğu gerekçesiyle tutuklu sanık Mehmet Baransu, tutuksuz sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur’un yargılandığı dava, 4 Mart 2022 tarihinde karara bağlanmıştı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Mehmet Baransu’yu ‘Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme’ ve ‘Devletin güvenliğine ve siyasal yararlara ilişkin bilgileri açıklama’ suçlarından 13 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Diğer sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur hakkında ise ‘Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme’ suçundan 3’er yıl 4’er ay hapis cezası verilmişti. İstinaf mahkemesi tarafından usulen eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle dosyayla ilgili bozma kararı verilirken, yasal tutukluluk süresinin dolduğu gerekçesiyle sanık Mehmet Baransu’nun tahliyesine hükmedilmişti. Ancak başka dosya sebebiyle tutuklu bulunan Mehmet Baransu serbest kalamamıştı.

Bozma kararının ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada başka suçtan tutuklu Mehmet Baransu SEGBİS sistemi ile hazır edildi.

Duruşmada söz verilen sanık Baransu “İstinaf mahkemesine sunmuş olduğum dilekçede mahkemenizin hukuksuz yargılamasına değinmiştim. Bu hukuksuzluğa son vermenizi talep ediyorum. Davasız yargılamadan ceza verdiniz bana. Susmayacağım hapisten çıktığım zaman davaları yazacağım” dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme Mehmet Baransu’nun Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları belgeleri temin etme’ ve ‘Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etme’ suçlarından görülen davası ile kendilerinin gördüğü dosya arasında hukuki ve fiili irtibat bulunması sebebiyle dosyaların birleştirilmesi konusunda muvafakat istenilmesine karar verdi. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.