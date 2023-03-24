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Balyoz davasında Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada, Eski 1. Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Balyoz davasında Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada, Eski 1. Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Asayiş 24.03.2023, 12:48
Balyoz davasında Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada, Eski 1. Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.