Son Dakika
ÖSYM Başkanı Aygün: "3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2022-DGS başvuru kılavuzu sitemizde yayımlanmıştır. Başvurular 13-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacaktır."
Balyoz davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu
Balyoz davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Beraat kararlarının bozulmasının ardından aralarında eski Orgeneral Çetin Doğan’ın da bulunduğu 6 sanığın "Suç için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapsini istedi. 1 sanığın ise vefat ettiğini belirterek hakkındaki yargılamanın düşmesine karar vermesini talep etti.
Asayiş 13.05.2022, 11:44
Balyoz davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Beraat kararlarının bozulmasının ardından aralarında eski Orgeneral Çetin Doğan’ın da bulunduğu 6 sanığın "Suç için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapsini istedi. 1 sanığın ise vefat ettiğini belirterek hakkındaki yargılamanın düşmesine karar vermesini talep etti.