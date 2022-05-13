Balyoz davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Beraat kararlarının bozulmasının ardından aralarında eski Orgeneral Çetin Doğan’ın da bulunduğu 6 sanığın "Suç için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapsini istedi. 1 sanığın ise vefat ettiğini belirterek hakkındaki yargılamanın düşmesine karar vermesini talep etti.