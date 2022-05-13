Balyoz davasında istenen cezalar belli oldu!

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Asayiş 13.05.2022, 10:56 13.05.2022, 11:29
Beraat kararlarının bozulmasının ardından aralarında eski Orgeneral Çetin Doğan’ın da bulunduğu 6 sanığın "Suç için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapsini istedi. 1 sanığın ise vefat ettiğini belirterek hakkındaki yargılamanın düşmesine karar vermesini talep etti.