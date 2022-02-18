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Balyoz davasında dosya, mütalaa için savcıya gönderildi

Balyoz Planı davasında hakkında verilen beraat kararı Yargıtay tarafından bozulan tutuklu Çetin Doğan’ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, bozma ilamı ve esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcıya gönderilmesine hükmetti.

Asayiş 18.02.2022, 12:22
Balyoz davasında dosya, mütalaa için savcıya gönderildi

Balyoz Planı davasında hakkında verilen beraat kararı Yargıtay tarafından bozulan tutuklu Çetin Doğan’ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, bozma ilamı ve esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcıya gönderilmesine hükmetti.

Balyoz Planı davasında hakkında verilen beraat kararı Yargıtay tarafından bozulan 28 Şubat davası kapsamında tutuklu Çetin Doğan’ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi. Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanıklar Emin Küçükkılıç, Erdal Akyazan, İhsan Balabanlı, Mehmet Kaya Varol ve Behzat Balta katılırken, 28 Şubat davası kapsamında tutuklanan Çetin Doğan, SEGBİS ile bağlandı. Sanık avukatları da salonda hazır bulundu. Sanık avukatları tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na itiraz kanun yoluna başvurulması talepli dilekçeye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca cevap verildiğini belirten mahkeme başkanı, cevap yazısında maddi ve hukuki bir sebep bulunmadığından itiraz yoluna gidilemediğine dair görüşün mahkemeye geldiğini kaydetti.

Savcı: "Tarafımıza süre verilsin"

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, dosyada yeni görevlendirildiğini belirterek, “Dosyanın kapsamlı olması da dikkate alınarak dosyanın incelenmesi için tarafımıza süre verilmesine ve dosyanın tarafımıza tevdii edilmesi kamu adına talep olunur” dedi. Sanık Çetin Doğan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, Yargıtay’ın sanıklar hakkında objektif ve tarafsızlık prensiplerine aykırı olarak maddi gerçek göz ardı ettiğini, görevlerini kötüye kullanarak hukuka aykırı şekilde bozma kararı verdiklerini öne sürerek bozma kararı sebebiyle haklarında inceleme başlatılması ve cezalandırılmasını istedikleri dilekçeyi Yargıtay 1. Başkanlığı’na göndermek üzere yerel mahkemeye sundu.

“Berat kararında direnmenizi talep ediyorum”

Bunun üzerine söz alan sanık Çetin Doğan, mahkemenin 2015 yılında verdiği beraat kararının bütün sanıklar için en iyi savunma olduğunu belirterek, “Mahkemenizin 2015 senesinde verdiği karar, yargının zulüm olmaktan çıktığı bir kilometre taşıdır. Buna sahip çıkmanızı ve direnmenizi arz ediyorum" diye konuştu. Diğer sanıklar da, mahkemenin beraat kararına direnmesini istedi.

Dosya savcıya gönderildi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bozma ilamı ve esasa ilişkin mütalaasını açıklaması için dosyanın savcıya gönderilmesine hükmetti. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi’nin ’hak ihlali’ kararının ardından yeniden görülen Balyoz Davası’nda yargılanan 237 kişi beraat etmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 sanık yönünden verilen beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek, karara itiraz etti. Başsavcılık, Çetin Doğan’ın plan seminerinde yaptığı konuşma içeriğinin mahiyeti itibariyle darbe yapmaya yönelik olduğunu belirtti. Diğer 6 sanığın konuşmalarının da içerik itibariyle sanık Doğan’ın konuşmasıyla benzer içerikte olduğunu kaydetti.

Başsavcılığın itirazı üzerine, Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 14 Haziran 2021 tarihinde aralarında eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan’ın da bulunduğu 7 sanık hakkındaki beraat kararını bozdu. Dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Yargıtay bozma gerekçesinde, sanıklar Çetin Doğan, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, İhsan Balabanlı, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç’ın eylemlerinin, ’teşebbüs aşamasına ulaşmayan hazırlık hareketleri kapsamında değerlendirileceğini’ vurguladı. Seminer çalışmasındaki konuşma içerikleri, plan seminerinin hukuki dayanağı ile icra şekline ilişkin kurumsal belgeler dikkate alındığında, sanıkların fikir birliği içinde gerçekleşen eylemlerinin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 316. maddesinde düzenlenen "suç için anlaşma" suçunu oluşturduğunu belirtti.

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