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Balya’da orman yangını

Balıkesir’in Balya ilçesine bağlı Müstecap kırsal mahallesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekiplerin yanında yangın helikopteri de yangına müdahale etti.

Asayiş 18.05.2021, 15:14
Balya’da orman yangını

Balıkesir’in Balya ilçesine bağlı Müstecap kırsal mahallesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekiplerin yanında yangın helikopteri de yangına müdahale etti.

Balya’nın Müstecap kırsal mahallesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen devam ediyor. Bölgede meydana gelen ormanlık alandaki yangının neden çıktığı henüz belirlenemezken, gerek itfaiye ekipleri gerekse de Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.
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