Balya yüklü traktör römorku alev aldı, 1 kişi yaraladı

Sivas’ta römorku saman balyası yüklü traktör alev aldı, söndürmeye çalışan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, yangın, saat 12.30 sıralarında Gemerek ilçesi Burhan köyü mevkinde meydan geldi. Musa Yavuza ait 58 RC 866 plakalı traktörün römorkunda bulunan saman balyaları henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangının fark edilmesiyle traktörde bulunan Hatem Yardımcı ve Ahmet Yardımcı yangın tüpüyle müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Yangının büyümesiyle alevler yol kenarında bulunan bir tarlaya sıçradı. Olay yerine gelen Gemerek Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Söndürme çalışmalarında elleri yanan Hatem Yardımcı Gemerek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangında yaklaşık 100 saman balyası yandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.