Balya yüklü kamyondaki yangın tarlayı da kül etti

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde balya yüklü kamyon alev alev yanarken, alevlerin sıçradığı tarla da kül oldu.

Yangın, Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesi Emiryakup Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. ait 16 EGB 39 plakalı saman balyası yüklü kamyonun motor kısmında bir anda yangın çıktı. Yangın tüm kamyonu sararken, alevler kamyonun bulunduğu anız alana da sıçradı. Mahalle sakinleri tarlaya sıçrayan yangına traktörlerle müdahale ederken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri de kamyonda ve tarlada söndürme çalışması başlattı. Yangın kontrol altına alınırken, saman balyası yüklü kamyon adeta demir yığınına dönüştü.