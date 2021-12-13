Baltık Denizi’nde 2 kargo gemisi çarpıştı: 2 kayıp

Baltık Denizi’nde 2 kargo gemisinin çarpışması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Baltık Denizi’nde, Danimarka’nın Bornholm Adası ile İsveç’in güneyindeki Ystad şehri arasındaki 2 kargo gemisi çarpıştı. Danimarkalı ve İsveçli yetkililer, kayıp 2 kişi için arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

İsveç Denizcilik İdaresinde yapılan açıklamada, Danimarka bandıralı Karin Hoej gemisinin alabora olarak ters döndüğü belirtildi. Danimarka Savunma Müşterek Harekat Merkezi (JOC) ise, gemide bulunan 2 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. İngiliz bandıralı Scot Carrier gemisinde herhangi bir işlevsel sorunun bulunmadığı ve mürettebatın da güvende olduğu bildirildi.

Rederiet Hoj denizcilik şirketinin ve Karin Hoej gemisinin sahibi kaza ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bir kaza yaşandığını doğrulayabilirim, fakat şartların ne olduğunu bilmiyorum. Büyük bir kurtarma operasyonu gerçekleştiriliyor” dedi.

Kurtarma çalışmaları devam ediyor

Danimarka, kurtarma çalışmalarında İsveçli yetkililere yardımda bulunurken, 1 kurtarma botu ve 1 helikopteri olay yerine gönderdi. Çok sayıda sivil gemi de arama çalışmalarına destekte bulunuyor.

JOC, kazanın İsveç karasularında meydana geldiğini ve gemilerin birbirleriyle temas ettikleri sırada aynı yöne hareket ettiklerini belirtti.

Gemilerin ne taşıdığı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.