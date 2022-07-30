banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Yeni sezon fındığı yol kenarlarında satışa çıktı
Yeni sezon fındığı yol kenarlarında satışa çıktı
İmamoğlu'nu protesto eden 3 kişiye gözaltı!
İmamoğlu'nu protesto eden 3 kişiye gözaltı!
BAE’de sel felaketi: 7 ölü
BAE’de sel felaketi: 7 ölü
Fenerbahçe, Henrique’yi kiraladı
Fenerbahçe, Henrique’yi kiraladı

Balona binecek turistleri taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 14 yaralı

Nevşehir’de sıcak hava balonuna binecek olan turistleri taşıyan minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3’ü ağır 14 kişi yaralandı.

Asayiş 30.07.2022, 08:55
Balona binecek turistleri taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 14 yaralı

Nevşehir’de sıcak hava balonuna binecek olan turistleri taşıyan minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3’ü ağır 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Ürgüp Beldesi Derbent Vadi Virajı’nda meydana gelen kazada, sıcak hava balonuna binecek olan turistleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise kazada yaralanan 14 kişiyi ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu