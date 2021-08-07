banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun tutuklandı
Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun tutuklandı
'Altın madalyayı Cumhurbaşkanımıza armağan ediyorum'
'Altın madalyayı Cumhurbaşkanımıza armağan ediyorum'
Polisleri tehdit etmişti! Sadık Yıldırım tutuklandı!
Polisleri tehdit etmişti! Sadık Yıldırım tutuklandı!
Tülin Şahin, eski eşini neden gözaltına aldırdı?
Tülin Şahin, eski eşini neden gözaltına aldırdı?

Balkonu temizlerken 5. kattan yan binanın üzerine düştü

Iğdır’da 5. kattaki evinin balkonunu temizlerken bir anda dengesini kaybedince yan taraftaki binanın üstüne düşen şahıs yaralandı.

Asayiş 07.08.2021, 23:04
Balkonu temizlerken 5. kattan yan binanın üzerine düştü

Iğdır’da 5. kattaki evinin balkonunu temizlerken bir anda dengesini kaybedince yan taraftaki binanın üstüne düşen şahıs yaralandı.

Olay, saat 16.00 sularında Iğdır Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Bir binanın 5’inci katında bulunan evinin balkonunu temizlemek isteyen Ferhat Çapar (34) isimli vatandaş bir anda dengesini kaybederek yan tarafta bulunan 2 katlı bir binanın üstüne düşerek yaralandı. Ferhat Çapar’ın düştüğünü gören vatandaşlar hemen durumu itfaiye, polis ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler Ferhat Çapar’ı kurtarmak için çalışma başlattı. Iğdır Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından uzatılan merdiven yardımıyla bulunduğu yerden alınan Çapar, sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapıldıktan sonra ambulansa bindirildi. İlk müdahalede ciddi bir şeyi olmadığı anlaşılan Çapar, daha sonra sağlık ekipleri tarafından Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yorumlar (0)
24°
açık