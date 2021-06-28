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Balkondan düşmek üzere olan engelli genci polis kurtardı

Konya’nın Ereğli ilçesinde balkondan düşmek üzere olan engelle genci, balkona tırmanan polis kurtardı.

Asayiş 28.06.2021, 14:42
Balkondan düşmek üzere olan engelli genci polis kurtardı

Konya’nın Ereğli ilçesinde balkondan düşmek üzere olan engelle genci, balkona tırmanan polis kurtardı.

Olay, Ereğli ilçesi Batıelagözlü Mahallesi Şehit Ali Aksu Caddesi üzerindeki bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, engelli bir gencin balkondan düşmek üzere olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İsmi açıklanmayan engelli gencin balkon korkuluklarına tutunduğunu gören polis memuru, alt kattan tırmanarak balkona çıktı. Polis tarafından kurtarılan engelli genç daha sonra içeriye alındı.
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