Balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun’da tek katlı evinin balkonundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Terme ilçesinin Sakarlı Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 78 yaşındaki Hüseyin Yılmaz, tek katlı evinin önüne yeni yaptırdığı balkon kısmının merdivenlerini çıktıktan sonra balkondan düştü. Ağır yaralanan ve Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hüseyin Yılmaz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.