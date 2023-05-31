Balkondan düşen minik Beste’den acı haber

Tekirdağ Çorlu’da 5. kattaki evin balkonundan düşen 18 aylık bebek Beste Çatalkaya, yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.

Geçtiğimiz Cumartesi günü akşamı Çobançeşme Mahallesi Gökay Sokak’ta acı bir olay yaşandı. Apartmanın 5. katındaki evin balkonuna çıkan Beste Çatalkaya dengesini kaybederek, zemine düştü. Ağır yaralanan minik Beste, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Beste Çatalkaya, tedavi gördüğü hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Minik Beste’nin vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.