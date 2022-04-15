Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Samsun’da evinin balkonundan düşen kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Altınkaya Mahallesi’nde dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe Besler henüz bilinmeyen bir nedenle 4 metre yükseklikteki evlerinin balkonundan yere düştü. Yakınları tarafından yerde hareketsiz halde bulunan kadının öldüğü tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.