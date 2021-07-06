banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Süleyman Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür!
Süleyman Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür!
Fırıncıya kızdı ekmeğe 50 kuruş indirim yaptı
Fırıncıya kızdı ekmeğe 50 kuruş indirim yaptı
Rusya'dan kötü haber geldi! Yolcu uçağı denize düştü
Rusya'dan kötü haber geldi! Yolcu uçağı denize düştü
Çiftlik Bank davasında flaş gelişme! Gizlilik kararı verildi...
Çiftlik Bank davasında flaş gelişme! Gizlilik kararı verildi...

Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde balkondan düşen 2 buçuk yaşındaki çocuk 6 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş 06.07.2021, 15:24
Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde balkondan düşen 2 buçuk yaşındaki çocuk 6 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, geçen hafta Perşembe günü Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Bağlarbaşı Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre iki katlı evin balkonundaki sandalyenin üstüne çıkan 2 buçuk yaşındaki Mehmet Altun, dengesini kaybederek aşağı düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı. Yakınları tarafından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, yoğun bakıma alındı. Yaklaşık 6 gün yoğun bakımda kalan çocuk bugün hayatını kaybetti. Altun’un cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
23°
parçalı bulutlu