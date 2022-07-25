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Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Kilis’te balkondan düşen yabancı uyruklu çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş 25.07.2022, 16:03
Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Kilis’te balkondan düşen yabancı uyruklu çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki Melek Bai, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi Mahir Körbeyli Sokak’taki evin 5. katında balkonda oyun oynarken aşağı düştü. Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk yapılan bütün müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Çocuğun cesedi Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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