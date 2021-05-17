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Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde 1. kattaki balkondan düşen çocuk yaralandı.
Asayiş 17.05.2021, 20:09
Bursa’nın İnegöl ilçesinde 1. kattaki balkondan düşen çocuk yaralandı.Olay, Burhaniye Mahallesi Kemallettin Sami Paşa Caddesi’nde bulunan 3 katlı apartmanın 1. katında meydana geldi. Balkonda oynayan Hüseyin E. (3) korumalıkların arasından aşağı düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.