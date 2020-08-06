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Balkondan aşağı düşen yaşlı kadın öldü
ADANA’DA 75 YAŞINDAKİ KADIN 4’ÜNCÜ KATTAKİ EVİNİN BALKONUNDAN AŞAĞI DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ.
Asayiş 06.08.2020, 05:27
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Adana’da 75 yaşındaki kadın 4’üncü kattaki evinin balkonundan aşağı düşerek hayatını kaybetti.
Olay, Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi 85335 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Döne Taşkıran (75) evinin balkonundan aşağı düştü. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Taşkıran’ın öldüğünü belirledi.
Polis Taşkıran’ın düştüğü yerde incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Taşkıran’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis olayın intihar olma ihtimali üzerinde dururken Taşkıran’ın ölüm sebebi yapılacak otopsiyle belirlenecek.
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