Balkonda çıkan yangın ev sahibi kadını gözyaşlarına boğdu

Antalya’da komşularının ihbarı sonrası oturduğu evinin balkon kısmının yandığını gören ev sahibi kadın, gözyaşlarını tutamadı. Sık sık küçük kızına sarılan anneyi komşuları teselli etti. Yapılan incelemede yangının odalara sirayet etmediği öğrenildi.

Yangın, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 806 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 3’uncu katında çıktı. Edinilen bilgiye göre; dairenin balkonundan alevlerin yükseldiğini gören mahalledeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık çalışanı geldi. Ekipler, yangın odalara sirayet etmeden kısa surede müdahale ederek söndürdü. Yangın sırasında dışarıda bulunan Sevcan Köpük ve eşi Hasan Huseyin Köpuk ise komşularının haber vermesi ile kısa surede olay yerine geldi. Adrese geldiğinde evinin yandığını gören kadın, gözyaşlarını tutamadı. Genç kadın sık sık yanında bulunan küçük kızına sarılarak teselli buldu.

Yaşananları anlatan ev sahibi Hasan Hüseyin Köpük, ,”Sabah evden çıktığımızda bir şey yoktu. Önce hastane sonra okula gittik. Eczanede iken komşularımız haber verdi. Geldik, balkonda bir priz vardı muhtemelen ondan yangın çıktı. Isıtma cihazı da vardı, o kapalıydı. Sigorta da atmış olabilir. Yangın odalara sirayet etmemiş. Büyük hasar olmadı şukur” dedi. Yapılan ilk incelemede yangının balkonda bulunan ısıtıcıdan çıkmış olabileceği üzerinde durulurken, polis ve itfaiye ekiplerinin yangına yönelik incelemesi devam ediyor.