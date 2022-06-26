banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Yurtta hava durumu!
Yurtta hava durumu!
Yargıtay’dan su sızıntısı kararı
Yargıtay’dan su sızıntısı kararı
Bursa’da Yüksek Sadakat rüzgarı
Bursa’da Yüksek Sadakat rüzgarı
Tuncelili kadın sporcu Japonya’da şampiyon oldu
Tuncelili kadın sporcu Japonya’da şampiyon oldu

Balkonda branda ile perdelenen uyuşturucu jandarmadan kaçmadı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda balkonda branda ile perdelenen 10 kök hint keneviri bitkisi ve 8 adet kurutulmaya bırakılmış hint keneviri bitkisi yaprağı ele geçirildi.

Asayiş 26.06.2022, 15:03
Balkonda branda ile perdelenen uyuşturucu jandarmadan kaçmadı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda balkonda branda ile perdelenen 10 kök hint keneviri bitkisi ve 8 adet kurutulmaya bırakılmış hint keneviri bitkisi yaprağı ele geçirildi.

Kumluca İlçesi Olympos mevkiinde Uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde Adrasan Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT timlerince yapılan çalışmalar neticesinde Ç.A. İsimli şahsın evinde arama yapıldı.

Aramada balkonda branda ile perdelenen 10 kök hint keneviri bitkisi, 8 adet kurutulmaya bırakılmış hint keneviri bitkisi yaprağı ele geçirildi.

Yorumlar (0)
28°
açık