Balkon demirini keserken dördüncü kattan düşerek hayatını kaybetti

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde evinin balkonunu tadilat ederken dengesini kaybederek dördüncü kattan düşen Hasan Yıldırım hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, nişanlı olan ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Hasan Yıldırım (30), Harmanlar Mahallesi Poyraz Caddesi Çağdaş 1 Apartmanı dördüncü katında dairesinin balkonunda tadilat gerçekleştiriyordu. Evlenmeden önce evini yenilediği öğrenilen Yıldırım, balkon demirini kestiği sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti.

Dairede ve gencin düştüğü alanda savcı ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi.

Yıldırım’ın cansız bedeni daha sonra otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.