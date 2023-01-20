Balıkyolu Mahallesi’nde iki aile arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Balıkyolu Mahallesi’nde iki ailenin arasında çıkan tartışma silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişinin başından sopa ile yaralandığı öğrenilirken taraflardan birine ait olan minibüsün camları kırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Balıkyolu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahallede yaşayan iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Çıkan tartışma silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. 4 el silahla ateş edilen kavgada bir şahıs, kafasına sopayla darbe alarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, çevik kuvvet ekibi sevk edilirken, yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Caddede taraflara ait olduğu bildirilen bir minibüsün ise camları kırıldı. Olay sonrası kavga eden şahıslar, polis ekiplerince karakola götürüldü. Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.