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Balıklı Rum Hastanesi’nde dün çıkan yangına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Balıklı Rum Hastanesi’nde dün çıkan yangına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Asayiş 05.08.2022, 15:03
Balıklı Rum Hastanesi’nde dün çıkan yangına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Balıklı Rum Hastanesi’nde dün çıkan yangına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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