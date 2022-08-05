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Balıklı Rum Hastanesi’nde dün çıkan yangına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Balıklı Rum Hastanesi’nde dün çıkan yangına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Balıklı Rum Hastanesi’nde dün çıkan yangına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Asayiş 05.08.2022, 15:03
Balıklı Rum Hastanesi’nde dün çıkan yangına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.