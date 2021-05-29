banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
650 milyar dolarlık ABD'li iki fon Türkiye'den çekiliyor
650 milyar dolarlık ABD'li iki fon Türkiye'den çekiliyor
Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha
Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha
Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu’ya 10 kuruşluk dava
Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu’ya 10 kuruşluk dava
Selahattin Demirtaş davasında karar: 2 yıl 6 ay hapis
Selahattin Demirtaş davasında karar: 2 yıl 6 ay hapis

Balıkesir’in körfez ilçelerinde uyuşturucu operasyonu

Jandarma Balıkesir’in körfez ilçelerinde yaptığı uyuşturucu operasyonunda, 9 kişiyi gözaltına aldı. Aramalarda ise uyuşturucu madde ele geçirdi.

Asayiş 29.05.2021, 01:33
Balıkesir’in körfez ilçelerinde uyuşturucu operasyonu

Jandarma Balıkesir’in körfez ilçelerinde yaptığı uyuşturucu operasyonunda, 9 kişiyi gözaltına aldı. Aramalarda ise uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmaları kapsamında, Edremit, Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını tespit ettiği 9 kişiyi takibe aldı. Bu kişilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 517 gram toz esrar, 30 gram kenevir tohumu, 3 adet sentetik uyuşturucu hap, 25 gram metamfetamin, 1 adet tabanca, 6 adet av tüfeği ve bu silahlara ait 84 adet fişek ele geçirilmiştir. Ele geçen malzemelere el konulurken şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.
Yorumlar (0)
18°
parçalı az bulutlu