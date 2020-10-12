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Balıkesir’in batı sahillerinde kuvvetli yağış bekleniyor
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN METEOROLOJİK UYARI İLE BALIKESİR’İN BATI KIYILARINDA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENDİĞİ BİLDİRİLDİ. (ARŞİV)
Asayiş 12.10.2020, 16:22
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan meteorolojik uyarı ile Balıkesir’in batı kıyılarında kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.
2. Bölge Müdürlüğünden yapılan ve Balıkesir Valiliği tarafından duyurusu yapılan meteorolojik uyarıda, “Balıkesir’in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
Yağışların salı günü sabah 10.00 ile 20.00 arasında etkili olması bekleniyor.
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