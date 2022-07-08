Balıkesir’in Ayvalık açıklarında rahatsızlanan vatandaşa tıbbı tahliye

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında ticari bir yatta rahatsızlanan bir kişinin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında ticari bir yatta rahatsızlanan bir kişi için kaptan Sahil Güvenlik’ten tıbbi tahliye talep etti. Bölgede görev yapan Sahil Güvenlik botu hızlı bir şekilde ticari yata ulaşarak sağlık ekipleri ile birlikte denizde rahatsızlanan bir kişiyi alarak Ayvalık Limanında 112 sağlık ekiplerine teslim etti.