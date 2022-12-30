Son Dakika
İzmir’in Bornova ilçesinde bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmı devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Balıkesir’de yıl başı öncesi sahte içki operasyonu
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, yılbaşı öncesi kaçak içki ile mücadele çerçevesinde halk sağlığının korunması maksadıyla sahte/kaçak içki imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde operasyon düzenledi.
Asayiş 30.12.2022, 17:33
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, yılbaşı öncesi kaçak içki ile mücadele çerçevesinde halk sağlığının korunması maksadıyla sahte/kaçak içki imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde operasyon düzenledi.
Marmara ve Savaştepe ilçelerinde sahte/kaçak içki imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüphelinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 740 litre şarap, 23 litre rakı, 55 litre viski, 25 litre etil alkol, 20 litre votka, 10 litre SO2 (Kükürtdioksit) olmak üzere toplam 873 litre kaçak ve sahte alkol, 1 adet alkol damıtma düzeneği, 2 adet terazi, 2 adet av tüfeği ve 55 adet fişek ele geçirildi. Olaylara karışan 4 şüpheli yakalanıp haklarında işlemler başlatılmıştır.