Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 544 gram metamfetamin ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 544 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı,

Edinilen bilgiye göre; Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde satışı yapan, nakleden, depolayan ve kullananlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde belirlenen 5 şüpheli şahsın bulunduğu kamyonette narkotik köpeğinin katılımıyla yapılan çalışmada; 544.50 gram metamfetamin, 1 ruhsatız tabanca, şarjör ile birlikte 2 adet 7.65 mm çapında tabana fişeği ele geçirildi.

Yapılan çalışmada yakalanan M.R.T., S.Y., E.Y., G.T ve T.R.O çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.