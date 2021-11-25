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Bakan Koca: “(Torba yasa teklifi) Mesai sonrası çalışmanın isteğe bağlı olarak geri getirilmesi ve emeklilik için iyi bir düzeltme yapılması gerektiği kanaatindeyim.”
Bakan Koca: “(Atamalar) KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat olmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve kura ile de 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak.”
Bakan Koca: “(Topuk kanından SMA taraması) Her doğan bebeğe yıl bitmeden tarama yapmaya başlıyoruz.”
Bakan Koca: “(Molnupiravir) 700 dolar olan ilacın yerine 30-35 kat daha ucuza mal edeceğimizi planladığımız ilacı vatandaşımız ile yakın zamanda buluşturacağız.”
Sağlık Bakanı Koca: “(Turkovac) Sabah Acil Kullanım Onayı’na başvurduğumuzu söylemiştim. Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum, özellikle proje çalışmalarını tamamladığımız 50 bin metrekare büyüklüğündeki aşı üretim merkezimizin ihalesini yapacağız.”
Balıkesir’de trafik kazası: 3 yaralı
Balıkesir’in Havran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Asayiş 25.11.2021, 20:05
Balıkesir’in Havran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Havran ilçesi Balıkesir-Edremit karayolu Kocadağ Yol Kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 10 ABB 680 plakalı otomobil yoldan çıktı. Kazada araç içinde bulunan S.A., O.A ve İ.H.B. yaralandı. Kazaya ilk müdahale Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran İtfaiye Grup Amirliği kurtarma ekipleri yaptı. Yaralılar araç içinde çıkartılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Havran Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.