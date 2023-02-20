Balıkesir’de trafik kazası; 1 ölü

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen şahıs bir tırın altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; saat 14.00 sıralarında Gömeç’in Karaağaç Mahallesi’nde kırmızı ışıkta duran Ahmet Yalçınkaya yönetimindeki 28 ACF 854 plakalı bir tır, yeşil ışık yandığında hareket etti. Tam o sırada yaya geçidinden karşıya geçmekte olan 65 yaşındaki Musa Alan isimli vatandaş tırın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.