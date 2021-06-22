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Balıkesir’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Balıkesir-İzmir karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Asayiş 22.06.2021, 19:12
Balıkesir’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Balıkesir-İzmir karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Balıkesir-İzmir karayolu Akçaköy Mahallesi mevkiinde 34 HH 9650 plakalı araç sürücü M.Salih Güç, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek köprü bariyerlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta sürücü M.Salih Güç (61) olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Artık (44), Sebahat Artık (48) ve Hamza Artık (7) ise yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, Jandarma ekipleri ise kaza yerinde güvenlik önlemi alarak, incelemelerde bulundu.
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