Balıkesir’de tarihi eser operasyonu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde jandarma tarafından kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 1 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’nca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bandırma ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin aracında yapılan aramada, 2 adet Roma Dönemine ait mermer sütun ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.