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Balıkesir’de suç örgütüne operasyon: 21 gözaltı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, organize suç örgütüne operasyon düzenledi. Operasyonda 21 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi ise tutuklandı.

Asayiş 11.06.2022, 00:11
Balıkesir’de suç örgütüne operasyon: 21 gözaltı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, organize suç örgütüne operasyon düzenledi. Operasyonda 21 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi ise tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti ile resmi belgede sahtecilik yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda engelli ve yaşlı vatandaşlar adına sahte rapor ve reçete düzenleyerek SGK ve kamu kuruluşlarını zarara uğratan, uyuşturucu nitelikli ilaçları piyasa süren organize suç örgütü ile irtibatlı olduğu tespit edilen 21 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden iki kişi tutuklandı. Sağlık Bakanlığı ve SGK’nın konu ile ilgili idari soruşturma başlattığı öğrenildi.

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