Balıkesir’de polis ceza için değil, yelek hediye etmek için durdurdu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde denetimlerini aralıksız olarak sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, bu defa motosikletleri ceza için değil, yelek hediye etmek için durdurdu.

Cumhuriyet Meydanı’nda İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal ile Trafik Büro Amiri Özgül Reçel’in öncülüğündeki ekipler, motosiklet sürücülerine sürpriz yaptı. Motosiklet sürücülerini durduran ekipler onlara uyarılarda bulunurken, fosforlu ve yansıtıcılı yelek hediye etti.

Emniyet Müdürü Kartal ve Trafik Büro Amiri Reçel’in verdiği yelekleri giyen gençler, kurallara uyacaklarını belirterek, ekiplere teşekkür etti. Motosiklet kullanıcılarına fosforlu yelek dağıtımı yaptıklarını anlatan İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal ise, “16 Ağustos’tan itibaren motor kullanıcılarının akşam saatlerinde fosforlu yelek kullanımı zorunlu hale geldi. Bu konuda ilgilendirme çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün de arkadaşlarımızla birlikte yelek dağıtıyoruz. Tüm sürücülerimizi ve özellikle motosiklet sürücülerini bilgilendirmeye devam edeceğiz. Denetimlerimiz devam edecek” dedi.