Balıkesir’de otoyolda kaza: 1 ölü, 7 yaralı

İstanbul-İzmir Otoyolunun Savaştepe gişeleri yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, İstanbul istikametinden İzmir istikametine gitmekte olan Halil Y. B. (60) idaresindeki 34 BB 057 otomobil Savaştepe gişeleri yakınlarında arızalandı. Yine İstanbul istikametinden İzmir istikametine gitmekte olan İsa Ç. (22) idaresindeki 35 AKB 629 plakalı otomobil, güvenlik şeridinde bulunan 34 BB 057 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası 34 BB 057 plakalı otomobilde bulunan Sürücü Halil Y. B. yaralanırken, yolcu olan sürücünün eşi Gülay B. (59) olay yerinde hayatını kaybetti. Yine diğer araçta bulunan Sürücü İsa Ç., yolcular İpek Ç., Halil Efe Ç., Buran Ç., Muazzez D. ve Elmas D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar Savaştepe Devlet Hastanesi, Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Muazzez D.’nın ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Savaştepe İlçe Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.