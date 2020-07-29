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Balıkesir’de orman yangını
BALIKESİR’İN SAVAŞTEPE İLÇESİNDE, İVRİNDİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ MEŞE ORMANINDA YANGIN ÇIKTI. YANGINA KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI.
Asayiş 29.07.2020, 12:48
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Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde, İvrindi İşletme Müdürlüğü sınırları içerisindeki meşe ormanında yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale başladı.
Edinilen bilgiye göre, Kocaören Mahallesi’nde baraj yakınında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Meşelik alanda çıkan yangına müdahale için Balıkesir ve Edremit’ten iki helikopter ile bölge işletmelerinden 4 arazöz ve 2 su tankeri bölgeye sevk edildi. Ekipler yangına karadan ve havadan müdahale etmeye başladı. Orman ekipleri yangının kontrol altına alındığını kaydetti.
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