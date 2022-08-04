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Balıkesir’de orman yangını
Balıkesir’in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.
Asayiş 04.08.2022, 20:51
Balıkesir’in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Yıldız Mahallesi’ndeki ormanlık arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 15 arasöz, 4 su ikmal aracı, 2 kara ekibi, 2 dozer ile müdahale edildiği yangının 4 bir koldan kontrol altına alınmaya çalışıldığı bildirildi.