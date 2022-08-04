Balıkesir’de orman yangını

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Yıldız Mahallesi’ndeki ormanlık arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 15 arasöz, 4 su ikmal aracı, 2 kara ekibi, 2 dozer ile müdahale edildiği yangının 4 bir koldan kontrol altına alınmaya çalışıldığı bildirildi.