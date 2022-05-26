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Balıkesir’de ’Müsilaj’ operasyonu

Balıkesir’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il genelinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şahıs ve gruplara operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheliden 10’u gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

Asayiş 26.05.2022, 17:06
Balıkesir’de ’Müsilaj’ operasyonu

Balıkesir’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il genelinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şahıs ve gruplara operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheliden 10’u gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütleri, silah-mühimmat kaçakçılığı yapan şahıs ve gruplara yönelik sahil bölgelerinde eş zamanlı ’Müsilaj’ operasyonu planlandı. Balıkesir KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen projeli çalışmalar da; Balıkesir İl Merkezi, Susurluk, Ayvalık, Edremit ve Gömeç İlçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı ’Müsilaj’ operasyonunda 12 şüpheli şahıstan 10’u yakalanarak gözaltına alındı. Firari 2 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor. Yapılan aramalarda 7 adet tabanca, 6 adet tüfek, 8 adet şarjör, 361 adet fişek, 70 adet kartuş, 2 adet muşta, 1 adet kılıç, 2 adet kama, 2 adet kelepçe, 1 adet sustalı bıçak, 6 adet bıçak ele geçirildi.

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