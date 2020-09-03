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Balıkesir’de minibüs şarampole devrildi: 14 yaralı
BALIKESİR’İN BALYA İLÇESİNDE DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBEDİLEN MİNİBÜSÜN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU 14 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 03.09.2020, 19:30
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Balıkesir’in Balya ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Durmuş Kırnar idaresindeki 10 VR 121 plakalı minibüs, Balya-Yenice karayolu Doğanlar Mahallesi mevkiinde 50 metreden şarampole devrildi. Kazada yaralılara ilk müdahale 112 Acil Sağlık ekiplerince yapıldı. İlk belirlemelere göre 14 kişinin yaralandığı olayda jandarma kaza yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.
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