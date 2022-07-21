Balıkesir’de meydana gelen deprem Çanakkale’den de hissedildi

Balıkesir, Çanakkale ve Bursa’yı da etkileyen deprem kısa süreli paniğe sebep oldu.

AFAD’dan alınan bligiye göre, Balıkesir’in Gönen ilçesinde 18.44’de 4,6 şiddetinde bir deprem yaşandı.

Deprem, Balıkesir ve Çanakkale’nin yanısıra Bursa’da da hissedildi. Balıkesir’in ilçelerinde ve şehir merkezinin yanısıra Çanakkale ve ilçeleri ve Bursa’da da hissedilen deprem ilk bilgilere göre herhangi bir yıkıma yol açmadı.

Balıkesir Valiliği’nin AFAD ve güvenlik güçleri aracılığıyla ilçelerde ve köylerde herhangi bir hasar olup olmadığını araştırdığı öğrenildi.