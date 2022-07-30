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Balıkesir’de korkutan orman yangını

Balıkesir’de ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan erken müdahale sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı. Yanan ormanlık alanda ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangına 2 uçak ve 5 helikopter kısa sürede müdahale etti.

Asayiş 30.07.2022, 13:10
Balıkesir’de korkutan orman yangını

Balıkesir’de ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan erken müdahale sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı. Yanan ormanlık alanda ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangına 2 uçak ve 5 helikopter kısa sürede müdahale etti.

Yangın, Havran ilçesi Halaçlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle büyürken dumanları gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 1 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 kara ekibi ve 1 itfaiye aracı ile karadan, 2 uçak ve 5 helikopter ile havadan müdahale etti. Yangın havadan ve karadan müdahale sonrası kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Ekiplerin yangın yerinde soğutma çalışması sürüyor.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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