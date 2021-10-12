banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Yunanistan’daki deprem İzmir’de hissedildi
Yunanistan’daki deprem İzmir’de hissedildi
6 partili parlamenter sistem toplantısı ertelendi
6 partili parlamenter sistem toplantısı ertelendi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü

Balıkesir’de kamyonetle tır çarpıştı: 1 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kamyonet ile tır çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü araç içinde sıkışarak yaralandı.

Asayiş 12.10.2021, 13:32
Balıkesir’de kamyonetle tır çarpıştı: 1 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kamyonet ile tır çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü araç içinde sıkışarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir-Çanakkale yolunun kırsal Kavlaklar Mahallesi yakınında Barış G’in kullandığı 10 AFP 193 plakalı kamyonet ile Ramazan O. idaresindeki 34 SE 3200 plakalı tır çarpıştı. Kazada kamyonet hurdaya dönerken, sürücü ise araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine 112 sağlık, itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri olay yerine giderek duruma müdahale etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kamyonet içerisinde sıkışan sürücü Barış G. kurtarıldı. Yaralı kamyonet sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahsın hayatî tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1