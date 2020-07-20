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Balıkesir’de kafede silahlı saldırı: 2 yaralı
BALIKESİR'DE BİR KAFETERYADA YAŞANAN SİLAHLI SALDIRIDA İKİ KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 20.07.2020, 19:53
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Balıkesir’de bir kafeteryada yaşanan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde bir simit kafeye gelen 2 kişi, aralarında husumet olduğu iddia edilen şahsa 2 el ateş etti. Yaşanan silahlı saldırıda kurşunun isabet ettiği şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, ikinci kurşun ise kafede çalışan garson kadının ayağına isabet etti. Olayın ardından çok sayıda polis çevrede güvenlik önlemi alırken, şüphelilerden birisinin yakalandığı, diğerinin ise ekiplerce arandığı açıklandı.
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